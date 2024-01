Veron sulla corsa-Champions: "La Lazio può farcela, ma occhio a Napoli e Atalanta"

Juan Sebastian Veron, ex centrocampista anche della Lazio, è stato intervistato da La Gazzetta dello Sport

TuttoNapoli.net

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Juan Sebastian Veron, ex centrocampista anche della Lazio, è stato intervistato da La Gazzetta dello Sport, quotidiano a cui ha detto la sua sui biancocelesti, avversari dell'Inter di Simone Inzaghi oggi nella semifinale di Supercoppa Italiana in programma a Riyad: "C'è un grande tecnico come Maurizio Sarri, uno che sa sempre dare identità. La squadra è buona, a tratti perfino ottima, ma... Manca sempre qualcosa. La Lazio non ha fatto il salto, quando servirebbe uno spunto in più, perde un po' di continuità".

L'obiettivo è tornare in Champions League, giusto? "Significherebbe dare stabilità e prestigio. Riuscirci è decisivo per tutto l'ambiente: la Lazio può farcela sicuramente, ma non vanno sottovalutate né l'Atalanta, che è sempre pericolosa, né il Napoli, che ha comunque ancora lo Scudetto sul petto".