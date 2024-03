Verona, Baroni: "D'Aversa? È un amico, difficile gestire la tensione. Folorunsho? Da big"

"Ci siamo incontrati a Reggio Calabria, è un giocatore che non giocava e che aveva un ruolo diverso".

© foto di www.imagephotoagency.it

Marco Baroni, tecnico dell'Hellas Verona, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dell'infuocato finale di Lecce, per il brutto gesto di D'Aversa nei confronti di Henry: "Io sono andato a dargli la mano a Roberto, poi sono andato dentro perché mi sembrava giusto. Lo conosco, è un amico, so che ci sono dei momenti di tensione e bisogna essere bravi a gestirli. Abbiamo interpretato in una maniera giusta una partita complicata, difficile. Nel secondo tempo ci siamo un pochettino abbassati, poi ci siamo messi 4-4-2 perché volevo più pressione in avanti e un pochino l'abbiamo fatto. Oggi era un risultato importante per noi, anche se sarà dura e lunga per tutti".

Folorunsho è da Nazionale? "Ci siamo incontrati a Reggio Calabria, è un giocatore che non giocava e che aveva un ruolo diverso. Io già lì l'ho impostato sotto punta, lui può migliorare: ha la fisicità per stare in questa categoria. Intanto deve rimanere umile, altrimenti lo lascio fuori: deve migliorare a livello tecnico, però ha sicuramente una prospettiva per arrivare a club più importanti".