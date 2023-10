Verona, Baroni in conferenza: “Primo gol non si può prendere. Dispiace per il risultato"

Al termine della sconfitta per 3-1 contro il Napoli, il tecnico dell’Hellas Verona Marco Baroni ha parlato in conferenza stampa.



TuttoNapoli.net

Al termine della sconfitta per 3-1 contro il Napoli, il tecnico dell’Hellas Verona Marco Baroni ha parlato in conferenza stampa.

E' mancata precisione sui goal?

"Il primo goal non si può prenderlo anche perchè l'avversario non fa niente per fare goal, sono dispiaciuto anche perchè chi è entrato ha fatto bene, dispiace per il risultato ma si riparte dalla manovra e da quello che si è visto nel secondo tempo. Mi è piaciuto Bonazzoli, abbiamo bisogno di questo ragazzo. Ci sono tante cose su cui dobbiamo lavorare, specie nell'atteggiamento".

Bene i subentrati, formazione iniziale sbagliata?

"E' un campionato difficille, quando fai punti sono importanti, dobbiamo guardare con attenzione il lavoro, la crescita, ma anche la classifica perchè abbiamo bisogno di fare punti".

Tchatchoua non ha ancora i novanta minuti nelle gambe?

"Ha fatto bene, può giocare anche a sinistra, ha gamba e deve trovare la condizione per fare i novanta minuti".

Tanti livelli individuali a metà campo, scelta consapevole? Primo goal evitabile?

"Siamo posturati male, era una palla facile da leggere, sono situazioni su cui dobbiamo migliorare, credo che i duelli li dobbiamo fare e vincere, finchè la squadra ha dato pressione è rimasta equilibrata, non ci si può abbassare con squadre come il Napoli perchè poi ti puniscono".

Napoli può essere considerata candidata per lo Scudetto?

"E' una squadra che ha valori importanti ed è una squadra forte".