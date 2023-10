Verona, Baroni sull'azzurro Folorunsho: "E' motivato, al primo anno di A è lecito sbagliare"

Folorunsho ex della partita, può diventare un punto fermo di questo Verona? E' una delle domande poste in conferenza stampa a Marco Baroni

Folorunsho ex della partita, può diventare un punto fermo di questo Verona? E' una delle domande poste in conferenza stampa a Marco Baroni, allenatore dell'Hellas Verona che alla vigilia della sfida contro il Napoli - gara valida per la nona giornata di Serie A - ha risposto così: "Michael (Folorunsho ndr) è motivato, ha fatto qualche errore a Frosinone e lo sa, questi ragazzi che stanno esordendo in campionato hanno bisogno anche degli errori per crescere, deve dimostrare a tutti noi di spendersi, di donarsi".

Poi ha detto in un altro passaggio: "Affrontiamo la squadra campione d'Italia, a Frosinone sappiamo di aver sbagliato, ne siamo coscienti, sono cadute che devono farci crescere. Ho fiducia nella mia squadra, ho fiducia nei miei giocatori, sarà una partita difficilissima nella quale sappiamo che non dobbiamo sbagliare niente".