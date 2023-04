Verona, Ceccherini: "Questa scarica di energia ci deve rimanere, a Napoli con lo spirito giusto"

Federico Ceccherini, difensore dell'Hellas Verona, ha parlato ai canali ufficiali del club scaligero dopo la vittoria contro il Sassuolo.

Federico Ceccherini, difensore dell'Hellas Verona, ha parlato ai canali ufficiali del club scaligero dopo la vittoria contro il Sassuolo: "Oggi era importante vincere per la nostra situazione, ecco perché vogliamo dedicare questo successo ai tifosi gialloblù, che ci hanno spinto soprattutto nei momenti di difficoltà e fatto rimontare questa partita in modo incredibile. Vogliamo fare, inoltre, da parte di tutta la squadra, una dedica speciale al nostro Presidente che in settimana è venuto a parlarci e questa sera, per motivi personali, non è potuto essere qui allo stadio".