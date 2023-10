Verona, Lazovic a Dazn: “Non una buona partita, evitiamo di ripetere lo scorso campionato"

Il trequartista del Verona Darko Lazovic ha parlato ai microfoni di DAZN dopo il ko casalingo contro il Napoli.



TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Davanti avete avuto tante occasioni: ripartirete da qua?

"Dobbiamo guardare le cose positive, ma conta il risultato. In generale non abbiamo fatto una buona partita. Abbiamo iniziato bene, ma ad una grande squadra non puoi concedere due gol in contropiede. Non stiamo facendo bene, in casa dobbiamo cercare di vincere contro chiunque. Testa bassa e lavorare, ci aspettano partite difficili".

Cosa vi manca per segnare di più?

"Nelle ultime due partite abbiamo creato, prima facevamo fatica anche a creare. Dobbiamo essere più lucidi nell'ultimo passaggio. Non è una bella situazione, abbiamo perso un'altra partita. Dobbiamo lavorare il meglio possibile e migliorare".

Cosa dirai alla squadra, insieme agli altri senatori?

"Oggi eravamo insicuri anche nelle uscite difensive. Dobbiamo migliorare mentalmente, chi è qui da tanto lo sa meglio di altri. Non possiamo permetterci di ripetere il campionato dello scorso anno e dobbiamo ripartire dopo la partita di oggi, pensando a cosa è andato e a cosa non è andato".