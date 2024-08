Verona, Lazovic a Dazn: "Oggi non possiamo avere l'atteggiamento avuto in Coppa"

Darko Lazovic, esterno dell’Hellas Verona, ha parlato così ai microfoni di Dazn prima del match contro il Napoli: “Non dovrà mancarci l'atteggiamento, che invece non c'è stato in Coppa Italia. Non possiamo più permettercelo, perché ci aspetta un campionato difficile e lo abbiamo visto già dai risultati di ieri. Lotteremo su ogni pallone, per dare il 100%”.