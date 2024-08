Verona, Livramento a Dazn: "Una giornata incredibile, ringraziamo la squadra"

Dailon Rocha Livramento, centrocampista del Verona, ha parlato così ai microfoni di Dazn dopo la vittoria per 3-0 contro il Napoli: “È una giornata incredibile, il mio primo match in Serie A e il mio primo gol. È meraviglioso, davvero. Io e Mosquera ci siamo allenati insieme per qualche giorno, ringraziamo la squadra ”.