Verona, Mosquera a Sky: "Serata speciale per me, ho realizzato un sogno"

Cristhian Mosquera, autore della doppietta nel 3-0 del Verona contro il Napolil, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport del post-partita: "E’ stata una serata speciale per me che ho sempre sognato di giocare e segnare in Europa. Una doppietta fantastica. La mia prima partita con i compagni nuovi, è stato troppo importante segnare per me. Oggi si è realizzato un sogno”.