Verona, verso Napoli senza la punta titolare: si cerca il sostituto di Djuric

© foto di www.imagephotoagency.it

Dopo le tante cessioni effettuate, l’Hellas Verona ha bisogno anche di rinforzarsi per ottenere una salvezza che adesso sembra quasi impossibile, non tanto per i punti in classifica, quanto per il valore della rosa, che è stato sicuramente abbassato dal mercato di gennaio. Secondo quanto riportato da Sky Sport, il club gialloblù ha fatto un tentativo per riportare in Italia Cyriel Dessers, ex Cremonese ora ai Glasgow Rangers.

L’attaccante, che anche il Torino monitora visto che lo considera un’alternativa a Rafa Mir, vanta con gli scozzesi 33 presenze, 12 gol e 7 assist. La società veneta ha fatto un tentativo anche per Viktor Djukanovic dell’Hammarby.