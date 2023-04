"Via pecore nere mai state napoletane, solo Maradona era uomo vero!", di chi parla ADL?

Nel suo intervento al Coni De Laurentiis ha svelato i segreti stagionali e ha parlato anche di chi è andato via

Nel suo intervento al Coni De Laurentiis ha svelato i segreti stagionali e ha parlato anche di chi è andato via: "Saper fare il mercato, non avere alcuna difficoltà a levare le pecore nere. Si può anche arrivare a scadenza contrattuale. Visto che non ti sei mai sentito partenopeo o colore azzurro è bene che tu vada altrove. C'è una bellissima confessione di Berlusconi quando voleva Maradona al Milan ma non è stato possibile.