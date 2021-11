Vice all. Legia: "In Polonia siamo come il Real Madrid, nostra priorità è il campionato"

Alessio De Petrillo, vice allenatore del Legia Varsavia, ha parlato al Corriere del Mezzogiorno: "Contro il Napoli m’aspetto una risposta a livello di carattere per colmare il gap tecnico ma la nostra priorità assoluta è il campionato, non possiamo più sbagliare, non forzeremo il recupero di qualche giocatore. Il Legia in Polonia è come il Real Madrid in Spagna, c’è tanto clamore per la nostra posizione in classifica".