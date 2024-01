Vice all. Partizan Belgrado: "Popovic ha un fisico alla Ibra. Ve lo descrivo”

Valerio Zuddas è un giramondo che ha in carriera una lunghissima serie di esperienze e di talenti lanciati.

Valerio Zuddas è un giramondo che ha in carriera una lunghissima serie di esperienze e di talenti lanciati. Adesso è il vice allenatore del Partizan Belgrado che, dopo l'arrivo suo e di Igor Duljaj, è tornato a volare e pure a vincere l'ultimo derby di campionato che ha permesso prima della pausa alla formazione bianconera di sorpassare la Stella Rossa. Tuttomercatoweb.com lo ha sentito per parlare di alcuni dei giocatori più interessanti visti e cresciuti in carriera, tra cui Matija Popovic, chiacchieratissimo talento che ha preso il Napoli e prestato al Monza: "L'ho visto tantissimo con Under 19 e Youth League. Ha fisicità importantissima, poi c'erano tante squadre su di lui. L'importante è che sia in Italia..."

Che giocatore può ricordare? "E' un talento importantissimo, per la stazza fisica sembra... Ibrahimovic. Non vorrei fare paragoni esagerati ma ha fantasia, concretezza. Ora vedremo il passo dall'Under 19 alle prime squadre, come Ilic è un giocatore da costruire".

Tatticamente dove può giocare? "Popovic è un 10, anche se ha giocato da mezzala offensiva, e può giocare da prima punta. Va identificato bene in un sistema di gioco italiano, come potrà approcciare nel nostro calcio".