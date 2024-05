Vice Dir. Il Mattino: "L’assenza di coppe sarà un problema per il mercato del Napoli”

Francesco De Core, vice direttore de Il Mattino, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli

Francesco De Core, vice direttore de Il Mattino, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Kvaratskhelia al PSG? Bisognerà comprendere la volontà di De Laurentiis, del giocatore ed anche di Conte. Il PSG ti dà una vetrina diversa dal Napoli, forse può incidere sulla questione il fatto che il Napoli non disputi le coppe europee. Forse anche i calciatori che sono sul taccuino di Manna potrebbero declinare delle offerte dal Napoli per assenza di coppe”.