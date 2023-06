Vice ds Shakhtar: "Kvara era un signor nessuno, solo il Napoli era disposto a investire"

Carlo Nicolini, vice direttore sportivo allo Shakhtar Donetsk, parla dei suoi talenti ai microfoni di Sportitalia

Carlo Nicolini, vice direttore sportivo allo Shakhtar Donetsk, parla dei suoi talenti ai microfoni di Sportitalia: "Sudakov? Un altro giocatore importantissimo se consideriamo che è un classe 2002. Non voglio essere polemico, ma sappiamo in Italia quanto spazio trovino ragazzi di questa età. Lui ha giocato titolare in Champions League e nella Nazionale, maggiore non Under 21. Normale che ci siano degli accostamenti di questo tipo. Perché poi vedi questa squadra che vince 4 a 1 contro il Lipsia o pareggia contro il Real Madrid e ti chiedi come hanno fatto in queste condizioni...”.

Le risulta che sia seguito come si dice e che anche qualche club italiano lo segua? “Io in mano di telefonate ufficiali non ne ho: leggo gli accostamenti dai media come fate voi. Non posso quindi confermarvi la veridicità o meno di questi rumors, ma capisco che quando si parla di calciomercato di alti livelli si tirino in ballo a questi nomi".

Prima ha fatto il nome di Kvaratskhelia. Si potrebbe fare un colpo di questo tipo, investendo su di lui oggi? Non tanto dal punto di vista economico o tecnico, quanto per ritrovarsi in casa un futuro giocatore di alto livello. "Posto che siano ovviamente giocatori diversi, io penso che parliamo già di un giovane differente, come livello e per ciò che ha già dimostrato rispetto a quando Kvara è stato preso in Georgia. Lui, nonostante la cifra investita dal Napoli e nonostante fosse sicuramente conosciuto da noi addetti ai lavori era comunque un “signor nessuno” al tempo, diciamo così. Pochi erano disposti a investire le cifre richieste. Sudakov dopo una stagione come quella che ha appena disputato parte già da un altro livello e non credo che si possa fare un'operazione simile prendendolo a poco e valorizzandolo oggi, per il semplice fatto che è già stato valorizzato, è fortissimo. Fermo restando un punto che sfugge il più delle volte".