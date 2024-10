Vicedir. Il Mattino: "E' un Napoli da Premier League. McTominay? Visto solo il 40%"

vedi letture

"C’è un calendario che è stato sufficientemente agevole per il Napoli".

Francesco De Core, vicedirettore de Il Mattino, ha rilasciato un’intervista a 'Radio Goal', in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Siamo ad una primissima fase della stagione, ma i riscontri sono molto positivi per il Napoli. Gli azzurri venivano da una stagione disastrosa ed hanno inserito calciatori di assoluto valore, potremmo definirlo un Premier Napoli con gli innesti di McTominay, Gilmour e Lukaku.

C’è un calendario che è stato sufficientemente agevole per il Napoli. L’inizio del prossimo ciclo sarà molto più complicato, comincerà il 29 di ottobre col Milan e non sarà una fase molto agevole anche se il Napoli ha già rodato la macchina. C’è grande soddisfazione a Napoli, ma Conte sa benissimo che ci sono cose da aggiustare, non siamo in presenza di una macchina perfetta come quella dell’anno dello scudetto. Ci sono tutte le premesse che questa stagione sia molto importante per il Napoli, l’obiettivo principale dev’essere quello di tornare in Champions e in primavera si faranno i primi conti. Ci sono squadre in A che non hanno ancora un’identità definita come Juve e Milan, poi c’è l’Inter che è meno attenta rispetto all’anno scorso.

Del Napoli mi sta convincendo molto McTominay, ho una passione speciale per lui. Non capisco come mai lo United se ne sia privato, ricordo che anche l’anno scorso era in lista di sbarco e poi fece una grande stagione, c’era anche la Roma su di lui. E’ un giocatore di cui abbiamo visto non più del 40%, in Premier aveva un impatto allucinante e si ripeterà anche in Italia”.