Vicedir. Il Mattino: "Il Napoli ha fatto un acquisto che può essere devastante"

In diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport, è intervenuto Francesco De Core, vicedirettore de' Il Mattino: “Al mercato del Napoli do un 8 pieno, soprattutto dopo aver risolto temporaneamente la situazione Osimhen. Ora Conte può concentrarsi sulla sua rosa che è di grande qualità. A voler trovare l’ago nel pagliaio, forse serviva un acquisto in più in difesa. Lukaku e Neres hanno avuto subito un grande impatto, ma chi ci stupirà davvero sarà McTominay. Può essere devastante per il Napoli, porterà forza e qualità. Poi Gilmour, Buongiorno, Spinazzola… Insomma la campagna è stata importante.

Il Napoli è costruito per arrivare almeno tra le prime quattro. Poi dipenderà da quello che succederà nel corso della stagione, se riuscirà a lottare anche per lo Scudetto. Inter resta da battere, la Juve è costruita bene. Il Milan sta avendo una crisi di rigetto verso Fonseca e questo può aiutare il Napoli ad inserirsi tra le prime quattro. Rinnovo Kvara? La situazione di Osimhen potrà aiutare, ma si è evoluta su altri binari. Il calciatore è stato sopravvalutato in qualche modo, dove tutte le parti hanno commesso errori più o meno gravi. Indubbiamente il Napoli dovrà far tesoro di tutto questo ora che stringerà per il rinnovo di Kvara, che è il nuovo leader tecnico della squadra”.