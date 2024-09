Vicedir. Il Mattino: "Mi aspetto novità da Motta. E' un predestinato"

In diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport, è intervenuto Francesco De Core, vicedirettore de Il Mattino: “La Juventus è tornata in crescita dopo la Champions. Il lavoro di Thiago Motta darà i suoi frutti, è un allenatore predestinato e sta integrando calciatori di assoluto livello ad un telaio già collaudato. La Juve vista ieri è stata una squadra che può dire la sua anche in Europa. Il Napoli arriva bene allo Stadium, però, ed è consapevole di poter fare una grande gara.

Scommetto molto su McTominay dal 1’, è uno dei centrocampisti più forti arrivati in Italia nelle ultime stagioni. Il Napoli deve ancora rivedere qualcosa in difesa, lo dimostrano le prestazioni di Meret contro Parma e Cagliari. Gli azzurri possono vincere a Torino, ma dovranno giocare la partita perfetta. Anche un solo punto raccolto allo Stadium potrebbe essere una conferma piena del buon lavoro fatto da Conte. E poi darebbe una conferma sul vantaggio che arriva o meno dall’assenza delle coppe. La Juve ha speso tanto comunque in Europa, mentre il Napoli arriva riposato e al 100% delle proprie capacità.

Conte contro Thiago Motta? Mi aspetto delle sorprese dal punto di vista tattico, soprattutto da Motta. Le stagioni di Bologna dimostrano la sua vastità di repertorio e come può battere qualsiasi avversario. Conte è un grande allenatore, mai tornato a Torino da avversario con il pubblico presente. Bene ha fatto all’inizio della stagione di non rinnegare il suo passato bianconero, restando coerente con sé stesso e con tutti. Il passato di Conte alla Juve sarebbe impossibile da cancellare o dimenticare”.