Vicepres. Polonia attacca Sousa: "L'uomo lascia a desiderare e l'ha confermato incontrando ADL"

TuttoNapoli.net

Marek Kozmisnki, vicepresidente della Federcalcio polacca, ha parlato dell'ex c.t. della Polonia Paulo Sousa a Radio Kiss Kiss Napoli: "Dal punto di vista umano lascia a desiderare. Il comportamento avuto in Polonia non è stato accettabile, da un giorno all'altro ha lasciato per un'offerta molto più importante dal Flamengo. E ora la storia si ripete: se uno è serio non incontra il presidente di un altro club. Devo dire che Paulo Sousa ha due facce, per noi è stata una brutta storia".