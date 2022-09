VIDEO - Chiariello: "E' il Napoli più bello della sua storia europea. Mi sono commosso al gol del Cholito"

"Da tempo sto dicendo di stare calmi, perchè il Napoli annovera il miglior centrocampo della Serie A".

Il giornalista Umberto Chiariello ha commentato ai microfoni di Canale 21 il trionfo del Napoli contro il Liverpool: "Non è il Napoli tra i più belli: è il più bello di tutta la storia del Calcio Napoli. Questa è la partita più bella mai giocata dal Napoli in tutta la sua storia in una competizione europea. Non c'è dubbio alcuno che stasera abbiamo visto un primo tempo pazzesco: abbiamo visto tre gol, un rigore sbagliato, un salvataggio sulla linea, un palo. Insomma, un Liverpool letteralmente anichilito. Stasera, devo essere sincero, mi sono commosso quando il Cholito si è buttato a terra incredulo. In quel momento ho avuto due soddisfazioni personali.

Da tempo sto dicendo di stare calmi, perchè il Napoli annovera il miglior centrocampo della Serie A. Se Zielinski è quello di quest'anno, quello che rifiuta 6mln dal West Ham, perché si vuole riscattare al Napoli e con le qualità da mezzala che si ritrova è un altro andare. Lobotka ha sbagliato il primo pallone all'85', sembrava Liedholm che raccontava che il pubblico si alzava in piedi ad appludire al suo primo errore dopo centinaia passaggi. Anguissa, che oggi è stato senza alcun dubbio il migliore in campo, ha sfiorato la perfezione, pagelle tra il 9.5 e il 40 ed ha segnato. E' stato il grande dominatore ed è stato pagato solo 15mln, Kvaratskhelia 10. Bisogna dare atto a questa società, tanto vituperata. Questa sera in molti dovranno chiederle scusa, perché bastava avere un po' di pazienza. La competenza al potere alle volte vale più dei soldi. E stasera consetimi di dire, quando volete parlare di portieri venite da me che vi spiego qualcosa".