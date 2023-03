VIDEO - Chiariello si scaglia contro alcuni gruppi organizzati: “Vergognatevi! Non siete veri tifosi!"

"Nel momento in cui il Napoli ha bisogno del dodicesimo uomo voi vi tirate indietro, ma che uomini siete?"

Nel corso di 'Campania Sport' su Canale 21, il giornalista Umberto Chiariello ha commentato lo strano clima dello stadio Maradona durante Napoli-Lazio: "A me non pare giusto che in tutta Italia si possa festeggiare allo stadio con sciarpe, cori, bandiere e striscioni, tranne a Napoli. Questo non è giusto! Siamo arrivati da un estremo all’altro. Sono contro quelli che vanno a rubare i posti a chi ce li ha assegnati, sono contro quelli che vanno a fare gli spinelli allo stadio, sono contro quelli che vanno a fare i bulli allo stadio. Sono contro ogni forma di violenza, ma non sono assolutamente contrario alle loro esigenze di tifare come tutti gli altri stadi d’Italia.