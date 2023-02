VIDEO - L'editoriale di Chiariello: "Altro che scudetto di cartone! 5 pere e 15 punti!"

"Ecco perché si sta aprendo un ciclo, si va a Francoforte per vincere".

Nel corso di ‘Campania Sport’ su Canale 21, è intervenuto il giornalista Umberto Chiariello con il suo consueto editoriale: “-15 +15 +18, cosa significano questi tre numeri? Il +15 rimane sulle inseguitrici, anche se in questo campionato non ce ne sono, bensì ci sono una moltitudine di squadre che lottano per la zona Champions. Persino la Gazzetta ha alzato la bandiera bianca, scrivendo stamattina che ormai si gioca solo per il secondo posto e per le altre piazze. Rimane inalterato il distacco dalle altre, ma c’è una partita in meno da giocare. Secondo Opta il campionato è del Napoli al 99.46% prima della vittoria di Reggio Emilia, quindi la percentuale ora è ancora aumentata. C’è lo 0,% per gli altri, ma ciò non toglie che il Napoli resta mentalizzato.

Purtroppo sono costretto a notare che a Napoli ci sono certi intellettuali, certi cattivi maestri che vi invito a non a servire, che stanno facendo mistificazione sull’attuale fenomenologia dello scudetto napoletano. Io non posso accettare che questo sia uno scudetto per caso, è un discorso totalmente falso! Non viene nulla per caso, specie nel modo del calcio. Quando si creano cicli nel calcio, nulla è accaduto per caso. Ci sono state società forti, forti investimenti, programmazioni che hanno portato a cicli importanti, a volte vincenti, a volte meno. Pensate al Parma, che aveva uno squadrone e ha fatto incetta di coppe, ma il campionato non l’ha mai vinto. Altri invece sono andati in dama, il Cagliari grazie ai soldi dei petrolieri diventò importante. Il presidente era un politico, ma i soldi erano di Moratti, se il Cagliari vinse lo scudetto è perché dietro c’era l’Inter. Quando sento dire che De Laurentiis ha pochi meriti, che l’unico merito che ha è che ha lasciato Giuntoli libero di operare. Ma quando mai! De Laurentiis che è abituato anche a gestire la macchinetta del caffè lascia qualcuno libero di operare nel suo club con i soldi suoi? Voi siete matti! Dite cose false! In realtà c’era una vision dietro l’operazione di quest’anno: quella di abbassare il monte ingaggio, di tornare ad un’economicità corretta, perché il Napoli stava andando fuori traiettoria. Al tempo stesso di ringiovanire la squadra con dei nuovi innesti, che stavolta sono stati ben individuati. Il Napoli non viene così per caso, 9/11 quelli sono della scorsa stagione che hanno ‘rischiato’ di vincere lo scudetto, che si poteva vincere. Il Napoli in questo periodo storico può aprire un ciclo, perché da qui ai prossimi anni vedremo quanti guai avrà la Juventus, i 15 punti sono solo l’antipasto di quello che gli sta per accadere per tutto quello che ha combinato.