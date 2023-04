VIDEO - L’editoriale di Chiariello: “Felici di essere una città di pazzi: ADL abbraccia quelli dai quali si dovrebbe difendere”

La testa è al Milan, ma oggi abbiamo trovato due cose fondamentali.

Nel corso di ‘Campania Sport’ su Canale 21, il giornalista Umberto Chiariello ha commentato il pareggio tra Napoli e Verona nel suo editoriale: “Tutto normale madama la marchesa, due punti sull’altare di Champions, l’ha fatto anche il Milan che ne aveva molto più bisogno del Napoli. La lotta Champions è fondamentale per le squadre di alta classifica, la squadra di Pioli rischia molto col pareggio di Bologna. Spalletti ha fatto un turnover ampio e non ha rischiato Osimhen. Ha giocato con una formazione inedita e si è rivisto Demme, che si è visto che non aveva i tempi nonostante si sia impegnato tanto. Il Napoli poteva vincere con la traversa di Osimhen, che è il dato positivo di questa giornata. E’ tornato bene, sta bene, ha voglia, si vede che smania. Quando c’è lui il Napoli cambia totalmente, la traversa che ha colpito trema ancora. Ma il Napoli questa partita la poteva perdere, perché al 90’ ha lasciato un uomo solo correre verso Meret. Per fortuna era un pippone e si è perso da solo per strada. La partita è stata funestata ancora una volta da un pessimo arbitraggio, perché il signor La Penna al 51’ ha dimenticato di ammonire per la seconda volta Ceccarini che ha fatto un fallo da secondo giallo nettissimo che non ha visto né lui, né il suo secondo collaboratore. Il Verona avrebbe giocato per metà partita con un uomo in meno, queste sono decisioni che pesano più di un rigore. Non si può sottacere se una gara viene orientata dagli arbitraggi, come mercoledì che ha inciso sull’andata e il ritorno. Si è visto oggi l’assenza di Kim che mancanza sarà per martedì.