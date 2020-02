VIDEO - L'editoriale di Chiariello: "Napoli affondato dagli arbitri mentre Nicchi va al quarto mandato!"

Il giornalista Umberto Chiariello ha detto la sua nel consueto editoriale su Canale 21 nella trasmissione Campania Sport: “Tutti pazzi per Gattuso, eppure ha perso 5 partite su 8. Eppure ha portato il Napoli dal settimo posto di Carlo Ancelotti il distruttore, tornato ottimo allenatore con l’Everton, all'undicesimo posto in classifica. Il Napoli in questa stagione ha numeri impietosi, sta segnando record negativi che non si vedevano dall’anno del ritorno in Serie A, non ha mai vinto 3 gare di fila, ha perso 6 gare in casa e non ha mai rimontato in casa un gol subito e già ne ha subiti 34. Eppure tutti pazzi per Gattuso. Questa squadra era alla deriva con Ancelotti, ma la deriva non si ferma in poco tempo. Ora la squadra è quella di Gattuso e quindi vittorie e sconfitte sono adducibili a lui. Prendere 3 gol dal Lecce è inqualificabile. Il turnover tra Meret e Ospina è una cosa assurda, cervellotica. Meret è uno dei migliori prospetti italiani, tra i migliori 10 al mondo e lo alterni con Ospina che non ti ha dato nulla ed anche col Lecce è stato un disastro. Questa è la colpa più grande di Gattuso.

Mancano tanti rigori al Napoli tra cui quelli clamorosi contro l'Atalanta, ma anche il Torino, il fallo di mano con la Juventus e l'ultimo anche con la Sampdoria su Politano. L’arbitro Giua è lo stesso del rigore di Ronaldo contro il Genoa. Quel rigore nel mondo lo hanno definito piscinazo, lo hanno deriso in tutto il mondo. Oggi contro il Lecce invece Milik viene steso ma lo stesso arbitro non concede rigore. Viene richiamato dal Var con Abisso, ma non va a rivedere e conferma l'ammonizione. Se il Napoli ottiene il rigore e lo trasforma, si va sul 2-2 ed il Napoli può anche vincere. Quindi gli episodi possono decidere la gara. Lo dicemmo chiaramente che dopo il rigore di Mertens a Firenze l'avremmo pagata. E Nicchi invece, dopo 2 mandati ovvero il massimo possibile, si cambia la norma e va al terzo col quorum al 55% e la settimana scorsa è cambiata di nuovo ed ora va al quarto mandato pure se non c'è un arbitro all'europeo. Questo Napoli è inaffidabile, ha fatto schifo, non è in grado di fare una rimonta per andare in Champions League, ma il Napoli in questa stagione è stato letteralmente affondato dagli arbitri“.