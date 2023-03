VIDEO - L’editoriale di Chiariello: “Non solo salutate la capolista, ma guardateci la targa”

Nel corso di ‘Campania Sport’ su Canale 21, il giornalista Umberto Chiariello è intervenuto con il suo consueto editoriale

Il Napoli questa sera ha concesso un paio di tiri in porta all’Atalanta negli ultimi minuti a risultato acquisito. Ha fatto un secondo tempo strepitoso e impreziosito da un gol di Di Canio, nell’anno di Lippi in un Napoli-Milan, in cui mandò letteralmente al manicomio i difensori rossoneri e diede una vittoria di cui si parlò per anni.

La superiorità di questo Napoli è imbarazzante e la battuta d’arresto con la Lazio tale si è rivelata. Questa squadra ha mostrato alcuni dati fondamentali: il primo è che dopo ogni piccola caduta si è ripreso perché in stagione il Napoli ha perso in maniera ininfluente per pochi centimetri. La partita di questa sera chiarisce assolutamente una sconfitta episodica con la Lazio. Il Napoli aveva a Genova con la Sampdoria una partita delicatissima dopo la sconfitta di Milano e ha vinto in controllo assoluto.

Nel corso di ‘Campania Sport’ su Canale 21, il giornalista Umberto Chiariello è intervenuto con il suo consueto editoriale: “Atalanta battuta 2-0 con risultato netto. A fine partita le immagini hanno mostrato Luciano Spalletti andare ad abbracciare ad uno ad uno i suoi uomini. L’ultima immagine poetica che ci lascia il regista della gara è una persona con un cartello che mi fa molto sorridere perché avevo fatto una battuta su Twitter due settimane fa: “Ammiscamm' 'e squadre”. Questo dice tutto, perchè di mischiare le squadre in questo campionato è la richiesta che si fa quando si gioca a carte per manifesta superiorità dell’avversario.

Quello che ha fatto questa sera Kvaratskhelia fa parte di quello che fanno i fuoriclasse assoluti. Sembra quasi guardare una partita di tennis, gli spettatori che fanno con la testa in base alla pallina così e così. Quelli erano i sei difensori dell’Atalanta, sei sono andati a destra sulla prima sterzata a sinistra, tutti e sei sulla seconda tutti a destra. Il portiere Musso è andato a sinistra e la palla è andata a destra della sua porta, ha mandato in bambola tutti e sei facendo un gol che solo chi è di livello superiore può immaginare.

Ma se uno pensa che il Napoli ha vinto per l’episodio del gol di un fuoriclasse, si sbaglia alla grande. E’ il Napoli che ha letteralmente stretto alla gola, stritolato l’Atalanta con un Anguissa ritrovato, con un Lobotka dominante, con le fasce ben presidiate, con Osimhen che si è sbattuto da morire, con una difesa insuperabile. Purtroppo l’unico dato negativo è l’infortunio di Kim, speriamo non sia grave. Lui e Rrahmani sono stati insuperabili baluardi.

Hojlund sembrava il desiderio di chissà quante squadre, stasera era un portoghese in campo perché non ha pagato il biglietto, non ha strisciato la palla. L’unico che un po’ si è agitato è stato Zapata, le sue sportellate con Kim sono state una cosa bella in una bella partita.

E di bello questa sera c’è anche altro: il Maradona ha tifato, si è sentito fino alle brume del Nord. Io personalmente mi sarò anche immolato per una causa ma sono soddisfatto del fatto che abbiamo due attaccanti hanno segnato 30 gol in due, in questo momento se anche la Lazio vincesse la sua partita e non è facile, il Napoli ha 17 punti di vantaggio se non 18 sulla seconda. Non solo salutate la capolista, ma guardateci la targa”.