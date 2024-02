VIDEO - Lozano: "Mi manca tutto di Napoli! Un'immagine resta dentro di me per tutta la vita"

Hirving Lozano, campione d'Italia col Napoli e attaccante del PSV Eindhoven, è intervenuto ai microfoni di Mola TV dopo il pareggio con l'Ajax ad Amsterdam.





Hirving Lozano, campione d'Italia col Napoli e attaccante del PSV Eindhoven, è intervenuto ai microfoni di Mola TV dopo il pareggio con l'Ajax ad Amsterdam.

Cosa ti manca di più di Napoli? "Napoli resterà per sempre nel mio cuore. Sono stati 4 anni, ho fatto parte della storia del Napoli. Questo per me è molto importante. Sono stato il primo messicano a vincere lo Scudetto e la Coppa Italia, per me questo è bellissimo. Napoli mi manca, mi manca il cibo, mi manca la gente, mi manca il mare. Mi manca tutto!"

Quale immagine ti resta di Napoli? "A Napoli ho fatto un percorso difficile, ho sopportato di tutto. L'immagine più bella è stato l'abbraccio con mia moglie al Maradona dopo lo Scudetto. Questa immagine resta nel mio cuore e nella mia mente per tutta la vita".

Stai seguendo il Napoli? Che stagione sta facendo? "Guardo tutt'ora le partite del Napoli, penso che è un po' in difficoltà. Però il Napoli sempre farà bene, ha giocatori forti. Questa stagione non sta andando bene, ma penso che ritroveranno la giusta strada".