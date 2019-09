VIDEO - Mertens confessa l'amore per Starace: "Al mattino ho bisogno di lui e del suo caffè"

Dries Mertens e Tommaso Starace, una passione documentate dalle Instagram Stories che spesso pubblica l'attaccante azzurro, esilaranti. Il belga ne ha parlato in un'intervista concessa a TLNTV, che ha pubblicato un'anticipazione sui social della sua giornalista Camila Gonzalez: "Tommaso è pazzo. Non fa solo il caffè, fa tutto. Fa parte della storia del Napoli, era lì quando vinsero lo scudetto. E poi è davvero un bravo ragazzo: entra nella stanza e ti rende felice, per questo mi piace. Specie al mattino è importante, ho bisogno del caffè e della sua energia".

Clearly, coffee is always the beginning of a beautiful friendship! This weekend, don’t miss our exclusive interview with @dries_mertens14 from @sscnapoli on @TLNTV ⚽️☕️💙 pic.twitter.com/zFQChqO9HW