VIDEO - Papà Kvara: "Maradona il mio idolo, incredibile che Khvicha giochi nello stesso posto"

Badri Kvaratskhelia, padre dell'attaccante del Napoli Khvicha Kvaratskhelia, ha rilasciato un'intervista al giornalista del Sole24ore Marco Bellinazzo: "Maradona è stato il mio idolo, quindi già che Khvicha cammina, gioca nello stesso posto di Diego e usa lo stesso spogliatoio per me è una cosa incredibile". Di seguito le immagini postate su X dal giornalista Carlo Alvino.

Come dice il mio amico @MarcoBellinazzo anche per me può finire qua. Il papà di Kvara che vive nel mito di Diego… #Maradona #Kvaratskhelia #ForzaNapoliSempre pic.twitter.com/zxtHIplNQK