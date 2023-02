VIDEO - "Rabiot e Locatelli al Napoli farebbero molto meglio!". Scontro Trevisani-Sabatini a Pressing: "Non sai le caratteristiche!"

Nel corso di una discussione sulla Juventus, a 'Pressing' su Canale 5, Riccardo Trevisani tira in ballo il Napoli per marcare la differenza

Nel corso di una discussione sulla Juventus, a 'Pressing' su Canale 5, Riccardo Trevisani tira in ballo il Napoli per marcare la differenza: "Alla Juventus non c'è un movimento senza palla, non c'è una linea di passaggio. Il gioco è sempre colpa dell'allenatore. Anguissa e Lobotka alla Juve non giocherebbero come giocano a Napoli e che Rabiot e Locatelli al Napoli farebbero molto meglio. Perché Spalletti è un allenatore che migliora i giocatori, anzi se li inventa, come Brozovic regista all'Inter".