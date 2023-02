VIDEO - Sabatini ammette: "Spalletti non lo sopporto proprio! Preferisco Pioli"

"Quei due non li sopporto: ad uno non gli va mai bene quel che fa il mercato, all'altro non gli va mai bene quello che dicono i giornalisti".

Sandro Sabatini, giornalista Mediaset, è tornato a parlare di Luciano Spalletti a 'Kick Off Talk' su Twitch: "Chi è il migliore allenatore tra Pioi, Conte e Spalletti? "Se io fossi un presidente o un direttore sportivo prenderei come allenatore Pioli! Quei due non li sopporto: ad uno non gli va bene mai quel che fa il mercato, all'altro non gli va mai bene quello che dicono i giornalisti. Io invece la sera verso una certa ora voglio mangiar tranquillo e io con Pioli mangio tranquillo, in casa. E quando vedo la partita la domenica mi trovo anche abbastanza bene. Quindi senz'offesa nè per Conte, nè Spalletti, ma io preferisco Pioli".