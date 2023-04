VIDEO - Spalletti su Raspadori: "Domani ulteriori prove, poi sceglierò chi far giocare"

Nel corso della conferenza stampa di vigilia di Milan-Napoli, l'allenatore azzurro Luciano Spalletti si è soffermato su Giacomo Raspadori

Fonte: dall'inviato a Milano, Antonio Gaito

Nel corso della conferenza stampa di vigilia di Milan-Napoli, l'allenatore azzurro Luciano Spalletti si è soffermato su Giacomo Raspadori: "Ha fatto solo oggi come allenamento, non profondissimo. Si valuterà domattina per fargli fare ulteriore banco di prova e poi sceglieremo chi giocherà in quella posizione". Di seguito le immagini.