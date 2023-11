VIDEO TN - Politano svela: “Giuffredi ha spinto moltissimo per farmi restare l’anno scorso”

“Mario è entrato in un momento della mia vita un po’ particolare".

Nel corso della presentazione del libro "La strada di un sogno" dell'agente Mario Giuffredi, uno dei suoi assistiti Matteo Politano ha svelato un retroscena dell'anno passato: “Mario è entrato in un momento della mia vita un po’ particolare. Ha creduto fin da subito in me, ha passato tre giorni a casa mia quando doveva diventare il mio procuratore. Penso che quella è stata l’arma in più a suo favore.

Abbiamo affrontato tante scelte insieme, sopratutto nell'anno dello scudetto dove avevamo dei pensieri se rimanere o no per dei vari motivi. Mario spingeva tantissimo per rimanere perché sapeva che quello poteva essere davvero un anno speciale”.