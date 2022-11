Vierchowod sullo scudetto: "Dipende dal Napoli, se molla la Juve può recuperare"

“Io non avrei assegnato questo Mondiale al Qatar perché interrompi un campionato per oltre un mese".

I Mondiali al via domenica in Qatar stanno suscitando polemiche per il periodo in cui si svolgono e anche in relazione al Paese ospitante, dove vengono negati alcuni diritti. Questo, Allegri, Bremer, Bonucci e le possibilità scudetto della vecchia Signora, sono gli argomenti trattati in ESCLUSIVA a Fuori di Juve da Pietro Vierchowod, ex difensore di Fiorentina, Roma, Milan e Juventus tra le tante.

Lo Zar si schiera contro i Mondiali:

“Io non avrei assegnato questo Mondiale al Qatar perché interrompi un campionato per oltre un mese. Ovviamente è stato fatto esclusivamente per i soldi, ma non è giusto. Non puoi penalizzare i club, andando a giocare in un posto dove peraltro la temperatura è di 40 gradi. Praticamente le squadre devono fare un nuovo ritiro per presentarsi a gennaio in buone condizioni. Io mi limito a parlare dell'aspetto sportivo, ma ci sarebbero anche problemi di diversa natura.



La Juventus deve puntare come tutte le grandi squadre a vincere la Champions, noi abbiamo perso 7 finali e ne abbiamo vinte una e mezzo, non importa vincere ancora scudetti, il fallimento è stato uscire dalla Champions. Quest'anno dipende dal Napoli, se tiene la stessa forza non c'è nulla da fare, se invece molla un poco la Juve può' recuperare".