Vieri alla BoboTv: "Anguissa ingenuo e Kim ha fatto una sciocchezza, lo sapevano..."

Christian Vieri è intervenuto alla BoboTv per commentare la sfida di San Siro: "Anguissa? Tu sei ammonito, pure se prendi palla rischi l'ammonizione come è accaduto, come Kim che era diffidato e si prende l'ammonizione. Il suo è stato un grande errore. Se intervieni in quel modo fai decidere all'arbitro, non dovevi proprio intervenire".