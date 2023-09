Vieri: "Con Spalletti calcio spettacolo, dovevi chiedergli di restare a vita!"

Christian Vieri è intervenuto alla Bobo Tv per commentare il momento vissuto dal Napoli

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Christian Vieri è intervenuto alla Bobo Tv per commentare il momento vissuto dal Napoli: "Spalletti aveva fatto un calcio fenomenale e mai visto. Bisognava dirgli: finisci qui la carriera. Quante volte l'abbiamo detto? Ora ci siamo stupiti per questo Napoli? No. Due settimane fa un giocatore ha detto che il Napoli verticalizzava di più quindi sapevamo che quel gioco era finito. Garcia non è scarso ma ha un modo diverso di intendere il calcio. Usa spesso la palla lunga dato che c'è Osimhen. Lobotka lo scorso anno era il cervello della squadra e ora fa fatica. Osimhen tocca poche palle così come Kvaratskhelia".