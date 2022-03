Vieri consiglia Osimhen: “Non si calcia mai sul primo palo. Se tirerà in diagonale segnerà di più”

All’interno della BoboTv, l’ex attaccante dell’Inter ed attuale opinionista, Christian Vieri, ha parlato di Victor Osimhen

All’interno della BoboTv, l’ex attaccante dell’Inter ed attuale opinionista, Christian Vieri, ha parlato di Victor Osimhen: “Lui calcia sempre sul primo palo, deve tirare sul secondo palo invece. Siccome è un grande giocatore gli dico che quando arriva davanti alla porta deve calciare in diagonale, non sul primo palo. Non si calcia mai sul primo palo. Se comincerà a calciare in diagonale farà molti più gol”.