Vieri: "Il Napoli con Garcia ha smesso di comandare il gioco, guardate Lobotka..."

© foto di www.imagephotoagency.it

Christian Vieri, ex attaccante, è intervenuto alla BoboTV: "Napoli devastante nei primi minuti? Ma le gare durano 95 minuti. Prima il Napoli comandava di più il gioco con tanti passaggi e Lobotka sempre coinvolto, ora il Napoli lo comanda di meno e con la Lazio si è visto. E non vuol dir niente essere partiti bene perché le gare non durano solo dieci minuti o un tempo".