Vieri: "Il Napoli confermi tutti gli uomini chiave. Osimhen? Se vuole partire è giusto che vada"

© foto di www.imagephotoagency.it

"Devi confermare i due capi: Spalletti e Giuntoli. Per lottare per ancora per lo Scudetto o vincere la Champions devi tenere tutti i giocatori chiave. Non è che ogni anno puoi vendere tutti i più forti e rivincere ancora. E poi devi prendere qualche giovane interessante. Ma l’ossatura deve rimanere". Parole e pensieri di Christian Vieri, ex attaccante che ha rilasciato una intervista a 'Il Mattino'.

Innanzitutto dovrebbe rimanere Osimhen

"Se si trova bene a Napoli è giusto che resti, ma se vuole provare altri stadi e altre maglie è giusto che vada. È un grande lavoratore, gioca per la squadra ed è importante perché lega il gioco con i compagni. Con lui non giochi solo palla lunga, e in questo è migliorato molto. Tanti attaccanti fanno gol e basta, ma se vuoi essere considerato top3 devi giocare con i compagni".