Vieri: “Quest’anno il Napoli avrebbe vinto scudetto e Champions con Spalletti in panchina”

Christian Vieri, ai microfoni della Bobotv su Twitch, si è così espresso sul Napoli

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Christian Vieri, ai microfoni della Bobotv su Twitch, si è così espresso sul Napoli: “Garcia è una persona favolosa, ma solo pochissimi allenatori al mondo lavorano e fanno giocare le loro squadre come Spalletti. Se Spalletti fosse rimasto, quest’anno il Napoli avrebbe vinto lo Scudetto e la Champions League. Non è facile per Garcia, tra 2-3 mesi il Napoli non giocherà più come l’anno scorso perchè ogni allenatore vuole mettere il suo. In ogni caso gli azzurri partono sempre con uno o due gol di vantaggio perchè ha uno dei centravanti migliori del mondo”.