Vieri senza giri di parole: “Il Napoli deve giocare per vincere, non ci sono ca**i”

All’interno della BoboTv, l’ex attaccante dell’Inter ed attuale opinionista, Christian Vieri, ha parlato della gara tra Napoli e Inter: “Il Napoli deve giocare per vincere, ha la possibilità di vincere perché è forte, molto forte. Se vuole vincere lo scudetto deve battere l'Inter, deve fare la sua partita e cercare di riaprire il campionato per mettere pressione all'Inter. L'Inter difficilmente perderà contro altre squadre deboli, il Napoli deve giocare per vincere, non ci sono cazzi”.