Vieri sicuro: "Il Napoli tra quelle che giocano il miglior calcio in Europa! ADL ha speso..."

Christian Vieri, ex attaccante ed opinionista sulle reti Mediaset, ha parlato proprio del Napoli e della situazione in casa azzurra ai microfoni di Radio Kiss Kiss: "Il Napoli gioca un gran calcio da tre-quattro anni, non ha mai vinto niente forse perchè la rosa non era lunghissima. Era un po' corta e faceva fatica verso la fine, secondo me il Napoli è una delle squadre che gioca il miglior calcio d'Europa. Il Liverpool è una squadra devastante, ha tutto, il Napoli se l'è giocata alla pari, viso aperto e gran calcio. Non il catenaccio o un gioco a vediamo cosa succede, se la gioca a viso aperto, ha forza e grinta. Hanno giocatori forti, di qualità, quando ce l'hai allora fai la differenza. Ancelotti è in gamba, ha tanta esperienza, De Laurentiis ha speso un po' di soldi, ha preso Lozano e Llorente alla fine, davanti hanno quattro-cinque attaccanti molto importanti".