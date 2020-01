Vigliotti: "Champions sarebbe impresa, ora tutto su Coppa Italia e piazzamento in EL"

Gianluca Vigliotti, giornalista, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso della trasmissione 'Radio Goal', in onda sulle frequenze di Radio Kiss Kiss Napoli: "C'è pochissimo tempo a disposizione per il Napoli. Parliamo di Coppa italia ed in questo momento di Europa League, la Champions sarebbe un'impresa. Il lavoro di Gattuso non è facile: pensa con Demme e Lobotka, due giocatori di qualità ma che non parlano una parola d'italiano. Pensa a quanto è difficile il lavoro di Gattuso, e solo uno coraggioso e preparato come Gattuso può provarci.