Vigliotti: "Con Mazzarri staff tecnico rivoluzionato. Non stravolgerà nulla in campo"

Gianluca Vigliotti, giornalista, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Mancata presentazione di Mazzarri? Lui non dorme da giorni, sta costruendo uno staff tecnico che sarà rivoluzionato. Tornerà Frustalupi che non ebbe un felicissimo finale di stagione l’anno scorso con la Primavera. Non è semplicissimo per Mazzarri e in un momento di sosta del campionato il Napoli sta prendendo un attimo di tempo per poi presentarlo.

Mi auguro che ci sia stata la sensibilità di far entrare gli operatori e i fotografi per qualche piccolo filmato. Se non c’è stata questa possibilità è sbagliatissimo. Modulo? Penso Mazzarri parta dal 4-3-3, farà tanta gestione motivazionale senza stravolger nulla dal punto di vista tattico”.