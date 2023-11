Vigliotti: "Ho una sensazione su Zielinski e Osimhen per l'Atalanta"

Gianluca Vigliotti, giornalista, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli

Raspadori o Scamacca? Spalletti s'affida a Raspadori, l'ha dimostrato anche con l'Ucraina schierandolo titolare ancora una volta. Nel primo tempo Raspadori non arriva, per un unghia, al goal sul passaggio di Chiesa. Sarebbe stato il giusto premio per lui, poi avrebbe eliminato tutte le polemiche che hanno accompagnato questa situazione. A me Scamacca piace tanto, ha fatto una scelta non scontata quando l'Inter l'aveva preso ma lui decise di andare a prendersi una maglia da titolare all'Atalanta. E' un centravanti completo, ha bisogno di continuità.

Io mi tengo il nostro Raspadori, ma Scamacca non è niente male, anzi. A Bergamo giocherà Olivera a sinistra per l’infortunio di Mario Rui, credo giochi anche Anguissa che rientrerà oggi. Ho segnali d’ottimismo su Zielinski. In attacco dico Raspadori, non credo Mazzarri rischi subito Osimhen”.