Vigliotti: “Il Napoli deve dissanguarsi per Buongiorno. Omorodion? Ricorda Osimhen”

Gianluca Vigliotti, giornalista, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli

Gianluca Vigliotti, giornalista, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Omorodion come sostituto di Osimhen? La tipologia somatica è molto simile a quella di Osimhen. Anche Osimhen, quando arrivò a Napoli, era un giovane ventunenne e l’investimento fu molto importante. Osimhen non venne a Napoli per fare la riserva.

Ora noi non sappiamo se Omorodion è l’obiettivo primario oppure verrebbe per fare la riserva. 40 milioni non sono poca roba, poi il Napoli ha ancora Osimhen in organico, c’è Raspadori e poi Simeone. Un investimento così corposo per un calciatore come Omorodion che possa sostituire Simeone, senza coppe, mi sembrerebbe molto interessante. Conte potrebbe aver fatto una richiesta, uno alla Lukaku e poi Omorodion come alternativa. Buongiorno? Il Napoli deve dissanguarsi per prenderlo”.