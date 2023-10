Vigliotti: “Osimhen non si rende conto quando s’infortuna. Mi ha colpito una cosa”

Gianluca Vigliotti, giornalista, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli

Gianluca Vigliotti, giornalista, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Rrahmani dovrebbe tornare, vedremo se con Natan o no. Il brasiliano ha scalato gradini importanti in queste ultime settimane. Simeone? Ho un dubbio con Raspadori. Mario Rui giocherà perchè Olivera è stato l’ultimo a rientrare dagli impegni nazionali. Poi ovviamente vedo Cajuste dal 1′ in luogo di Anguissa. Io ho fatto il dirigente a Napoli e nei momenti di difficoltà è tutto molto complicato. Mi fa piacere che Garcia domani abbia la possibilità di parlare alla stampa.

Osimhen? Mi ha colpito molto il fatto che abbia bisogno di un accertamento strumentale per rendersi conto di essersi stirato. L’anno scorso sentì un fastidio, niente di particolare e poi risultò un affaticamento.

Troppi infortuni in casa Napoli? Nasce una curiosità sul tipo di preparazione atletica che è cambiata. E’ stato dichiarato, a inizio anno, che avrebbero cambiato preparazione fisica ed avevano messo in conto che, soprattutto all’inizio, avrebbero potuto avere qualche problema di natura muscolare”.