Villa D'Angelo, il patron: "ADL innamorato del microfono, ha parlato a ruota libera! Retroscena su Gattuso..."

A Radio Marte nel corso di “Si Gonfia la Rete” è intervenuto Michele Giugliano, patron del ristorante Villa D’Angelo Santa Caterina. Si è parlato della cena di Natale e di Rino Gattuso: “Ieri il clima era sereno. Certo, non una serata come quelle fatte in passato, ma bella. Inizialmente sembrava di essere ad un evento funebre, poi l’atmosfera si è sciolta e la squadra l’ho vista molto coinvolta quando Gattuso ha preso il microfono ed ha chiesto qualcosa in più ai suoi. Diciamo che la serata è iniziata in un modo e finita in un altro. Vi racconto un aneddoto: anni fa, Gattuso venne a festeggiare un addio al celibato al mio ristorante e mi ha promesso che a gennaio mi verrà di nuovo a trovare con la famiglia. De Laurentiis è il pilastro del Napoli, ma è innamorato del microfono e anche ieri ha parlato a ruota libera. A fine serata non so di cosa hanno parlato De Laurentiis, Gattuso, Giuntoli e Chiavelli, mi sono allontanato per rispetto”.