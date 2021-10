Vives: “Napoli-Torino? Avrò il cuore diviso, Superga mi emozionava sempre. Su Insigne…”

A Radio Marte nel corso della trasmissione “Si gonfia la rete” è intervenuto Giuseppe Vives, allenatore. “Napoli-Torino? La vivrò con il cuore diviso, come l’affrontavo da giocatore. Io ho avuto il piacere di vivere l’esperienza nel Torino, ho capito cosa intendono i tifosi del Toro per un giocatore. Devi sudare la maglia, loro sono molto legati alla maglia, la storia del club dà un’emozione grandissima. Quando c’era il 4 maggio per Superga io ci sono stato per tanti anni, l’emozione era sempre unica. Mi emozionavo sempre, ogni anno. Nell’ultimo anno sono stato anche capitano della squadra.

Scudetto Napoli? La squadra è partita fortissimo, ho visto grandissima fiducia, dimostra di crederci tantissimo e in ogni partita dettano loro il gioco. Ho visto un Napoli che mi ha fatto avere il piacere di vederlo giocare, ti fa attaccare alla televisione. Rinnovo Insigne? Mi auguro riescano a trovare l’accordo, lui sicuramente ha il Napoli nel cuore e farei di tutto per trovare un accordo. Fossi nella società ci penserei tantissimo a lasciar andare Insigne, se il Napoli perde lui perde un giocatre importante e una persona carismatica.

Spalletti allenatore intelligente, il Napoli è la squadra adatta per lui. La squadra fa un bel gioco e sta dimostrando di avere qualcosina in più rispetto agli altri. I momenti negativi ci saranno ma speriamo non siano molti. Il calcio è un po’ cambiato, ai ragazzi delle scuole calcio noi dobbiamo innanzitutto dare educazione. Bisogna formare degli adulti da mettere in società. Io ho giocato in Serie A ma quando ci sono arrivato è stata dura, dovevi soffrire per rimanerci”.