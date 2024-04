Viviani: "Nel Napoli tanti buoni giocatori ma non ossessionati dalla vittoria"

A Radio Crc nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” è intervenuto Fabio Viviani, doppio ex di Monza e Napoli.

"Pochissime squadre riescono a vincere ed essere l'anno successivo ancora la squadra da battere. Ciò che ha fatto il Napoli l'anno scorso è stato grandissimo, ma tanti piccoli dettagli hanno fatto la differenza, dettagli che quest'anno il Napoli non ha saputo ripetere.

La rosa del Napoli è composta da buoni giocatori, ma non sono ossessionati dalla vittoria. Questo lo si impara col tempo e un gruppo lo impara insieme e diventa poi cultura. Il Napoli in questo momento credo debba essere ricostruito ma a lungo termine. Se si vuole ricreare qualcosa bisogna guardare lungo, De Laurentiis ha le capacità per farlo ecco perché in questa ottica, Manna è un buon ingaggio. Dal punto di vista dello scouting non credo incontrerà problemi, gestire il gruppo invece forse necessita maggiore esperienza.

Mancano 2 mesi alla fine della stagione, credo che De Laurentiis avrà già deciso e chi arriverà valuterà la rosa e aspetto non da meno, deciderà cosa fare con Osimhen. L’obiettivo minimo per una squadra come il Napoli è arrivare tra le prime 4, ma in ogni caso restare in Europa sarebbe importante”.