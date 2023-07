Viviano: “Meluso? Ennesima scelta intelligente di ADL. Il vero rischio è Garcia…”

Emiliano Viviano, intervenuto ai microfoni del canale Twitch di Tv Play ha parlato così del Napoli

Emiliano Viviano, intervenuto ai microfoni del canale Twitch di Tv Play ha parlato così del Napoli: “Micheli e Mantovani li conosco, erano gli uomini di Gianluca Nani a Brescia quando sono arrivato lì. Sono bravissimi. Meluso? Non lo conosco ma so che è una persona calma, tranquilla, uno accomodante e di conseguenza quando hai uno scouting così forte è più necessaria una foggiar che tenga bene i rapporti.

E’ una scelta intelligente del presidente De Laurentiis, l’ennesima scelta intelligente. Indipendentemente dal valore di Rudi Garcia che è un allenatore importante, è più un rischio la scelta Garcia che Meluso. Non perchè non sia bravo, ma perchè fra gli allenatori che c’erano in giro non è in assoluto quello che dà più continuità al lavoro di Spalletti”.